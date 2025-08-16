О нас

16 августа 2025 г. 09:09
В Москве двоих мужчин задержали за стрельбу из охолощенного автомата

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые устроили стрельбу из охолощенного автомата в лесу на северо-востоке Москвы, пострадавших нет.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Ночью 16 августа в полицию поступило сообщение о стрельбе в лесу на Дмитровском шоссе в районе дома №169.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции были задержаны двое граждан, которые были доставлены в территориальный ОМВД для дальнейшего разбирательства. Предварительно установлено, что задержанные производили выстрелы в воздух из охолощенного оружия. В результате инцидента пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительнных органах ТАСС уточнили, что у двоих задержанных изъят охолощеннный автомат. Обстоятельства устанавливаются.

