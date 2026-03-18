В Москве двоих мужчин задержали за избиения третьего после замечания за курение

Полицейские северо-востока Москвы задержали двоих подозреваемых в избиении москвича, в качестве предлога для конфликта стало замечание последнему о курении на лестничной клетке.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

"Трое неизвестных на лестничной площадке сделали замечание за курение 38-летнему москвичу. Как оказалось, это был лишь предлог, чтобы спровоцировать конфликт. Не позволив мужчине выполнить их просьбу, они сразу стали наносить ему удары по туловищу. Матери потерпевшего удалось затащить его в квартиру, закрыть дверь на ключ и вызвать скорую помощь", - сказал он.

Васенин добавил, что пострадавший госпитализирован с многочисленными травмами и переломами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ. Задержанные арестованы. Поиск соучастников продолжается.