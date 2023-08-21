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В Москве два диггера погибли после ливня, ведутся поиски восьми человек

В Москве два диггера погибли после ливня, ведутся поиски восьми человек Тела девочки и мужчины, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня, нашли в Москве-реке.
В регионе
21 августа 2023 г. 10:55
В Москве два диггера погибли после ливня, ведутся поиски восьми человек

Тела девочки и мужчины, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня, нашли в Москве-реке.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах, всего в группе находилось до восьми человек, ведутся их поиски.

"Накануне группа численностью до восьми человек отправилась на экскурсию по подземным коллекторам, где они находились во время сильного ливня. На связь никто не выходит, людей ищут. В настоящее время в Москве-реке найдены тела мужчины в возрасте около 40 лет и девочки. Их личности устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

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