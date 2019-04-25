В Москве два человека погибли в результате стрельбы около станции метро

© Николай Галкин/ТАСС https://report.az/storage/news/20f1e2dba4d3263e4afddcb5e7c8ab7d/b6cca748-9360-4cbb-bd36-90938d02f8ae_292.jpg

Два человека погибли около станции метро "Новые Черемушки" в Москве в результате стрельбы.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"У входа на станцию метро "Новые Черемушки" найдены два тела с огнестрельными ранениями. По предварительнoй информации, мужчина открыл стрельбу, заcтрелив человека, после чего покончил с собой", - сказал собеседник агентства. В свою очередь в пресс-службе СК России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-oперативная группа, устанавливаются причины произошедшего.