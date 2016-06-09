В Москве cостоялось первое заседание Совета глав пенитенциарных служб стран СНГ

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Cегодня в Москве прошло организационное заседание Совета руководителей пенитенциарных служб стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает Report со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ, в заседании приняли участие делегации компетентных органов стран СНГ, подписавших и ратифицировавших соглашение об образовании Совета.

Открыл заседание и обратился к его участникам с приветственным словом председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

С приветственным словом также выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации Геннадий Корниенко, который единогласно был избран председателем Совета.

На заседании избраны сопредседатель и Секретариат Совета, обсужден и утвержден Регламент его работы.

Члены Совета поручили Секретариату до октября нынешнего года разработать проект Плана работы Совета руководителей пенитенциарных служб государств – участников Содружества Независимых Государств на 2016 – 2017 годы и организовать его принятие.

Очередное заседание Совета пройдет в 2017 году в Москве.