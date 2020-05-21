​В Москве число жертв коронавируса приблизилось к 1,8 тыс

В Москве скончались еще 68 пациентов с COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщили в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У этих пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на вирус.

Таким образом, общее число жертв в столице достигло 1 794.

Отметим, что накануне сообщалось о смерти 75 человек.

В России выявили 308,7 тысячи случаев заболевания COVID-19, почти три тысячи человек умерли, более 85 тысяч выздоровели.

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые выявили в декабре прошлого года в Китае. В начале марта ВОЗ признала вспышку вызванного им заболевания COVID-19 пандемией.