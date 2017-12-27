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    В Москве бывший владелец открыл стрельбу на кондитерской фабрике

    Полиция предпринимает шаги по его задержанию

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы на кондитерской фабрике "Меньшевик" в Москве, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Нападавший - бывший собственник предприятия - заявил журналистам, что у него по поддельным документам отобрали фабрику.

    "Бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и сделал несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался", - говорится в заявлении Следственного комитета России.

    В настоящее время "подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании".

    Сообщается, что утром на территорию предприятия прибыли судебные приставы для описи имущества, что и вызвало конфликт. 

    Официальный представитель московской полиции опроверг информацию о захвате заложников.

    По факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

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