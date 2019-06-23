В Москве азербайджанцы провели очередную акцию в поддержку Фуада Аббасова - ФОТО

В Москве сотни азербайджанцев провели акцию протеста в связи с содержанием в заключении азербайджанского журналиста Фуада Аббасова.

Как передаёт российское бюро Report, акция протеста прошла на одной из центральных улиц города по адресу ул. Сахарова, д. 17.

Известный российский журналист Максим Шевченко встретился с участниками акции и заявил, что будет поддерживать их до конца для освобождения азербайджанского коллеги.

Председатель Комитета защиты прав Фуада Аббасова Мухаммед Рафиев заявил бюро Report, что цель акции - донести до российской общественности позицию по поводу заключения азербайджанского журналиста и потребовать его экстрадиции в Азербайджан.

Отметим, что суд города Химки Московской области вынес решение о депортации Ф.Аббасова из России в Азербайджан. По поводу данного решения была подана апелляция в Московский областной суд. Однако суд отклонил апелляцию.

В данный момент Ф.Аббасов содержится в пункте для мигрантов в городе Королёв Московской области и ожидает депортации. Хотя он дважды приобретал билет за свой счёт, журналиста до сих пор не депортировали в Азербайджан.

Игбал Рустамов