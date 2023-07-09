В Москве автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 12 человек

Автобус столкнулся с грузовиком на Ленинградском шоссе в Москве, пострадали 12 человек.
Как передает
"На Ленинградском шоссе в районе дома 112/1 произошло столкновение автобуса и грузовика. Пострадали 12 человек", - сказал собеседник агентства.
Двоих пострадавших направили на госпитализацию, остальным помощь оказывается на месте. После осмотра медиками в больницу направлена также девочка 13 лет. Количество госпитализированных может увеличиться.
Позднее было отмечено, что по предварительным данным, за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.