В Москве автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 12 человек

Автобус столкнулся с грузовиком на Ленинградском шоссе в Москве, пострадали 12 человек.

Автобус столкнулся с грузовиком на Ленинградском шоссе в Москве, пострадали 12 человек.

Как передает Report , об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"На Ленинградском шоссе в районе дома 112/1 произошло столкновение автобуса и грузовика. Пострадали 12 человек", - сказал собеседник агентства.

Двоих пострадавших направили на госпитализацию, остальным помощь оказывается на месте. После осмотра медиками в больницу направлена также девочка 13 лет. Количество госпитализированных может увеличиться.

Позднее было отмечено, что по предварительным данным, за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.