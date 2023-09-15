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В Москве 30 человек эвакуировали из административного здания из-за возгорания

В Москве 30 человек эвакуировали из административного здания из-за возгорания На севере Москвы 30 человек эвакуированы из административного здания из-за возгорания.
В регионе
15 сентября 2023 г. 11:31
В Москве 30 человек эвакуировали из административного здания из-за возгорания

На севере Москвы 30 человек эвакуированы из административного здания из-за возгорания.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"... В административном здании произошло возгорание светильника и потолка на площади 1 кв. м. В целях безопасности эвакуированы 30 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

Согласно данным из открытых источников, в здании по указанному адресу располагается бизнес-центр "Гефест", типография, магазин электротранспорта, музыкальный салон, магазин стройматериалов.

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