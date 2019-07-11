Восемь человек пострадали при крупном пожаре на ТЭЦ в Московской области - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

По предварительным данным, в результате пожара на ТЭЦ в Московской области пострадали восемь человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в региональном МЧС.
Столб огня достигает нескольких десятков метров.Для тушения готовят авиацию, на место также отправился пожарный поезд.
По данным источника, один из энергоблоков ТЭЦ отключился во время пожара.
*** 13:00
Пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ в Мытищах.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении ГУ МЧС России.
В МЧС также отметили, что высота пламени достигает 50 метров. На место инцидента выехали спасатели, авиация приводится в готовность для тушения крупного пожара. О пострадавших пока не сообщается.
Очевидцы сообщают о сильных взрывах.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости