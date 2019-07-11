Восемь человек пострадали при крупном пожаре на ТЭЦ в Московской области - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

По предварительным данным, в результате пожара на ТЭЦ в Московской области пострадали восемь человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в региональном МЧС.

Столб огня достигает нескольких десятков метров.Для тушения готовят авиацию, на место также отправился пожарный поезд.

По данным источника, один из энергоблоков ТЭЦ отключился во время пожара.





*** 13:00

Пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ в Мытищах.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении ГУ МЧС России.

В МЧС также отметили, что высота пламени достигает 50 метров. На место инцидента выехали спасатели, авиация приводится в готовность для тушения крупного пожара. О пострадавших пока не сообщается.

Очевидцы сообщают о сильных взрывах.