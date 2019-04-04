В московском отеле к визиту министра Венесуэлы убрали портрет Обамы

Администрация московского отеля "Националь" убрала из обстановки гостиницы портрет экс-президента США Барака Обамы, чтобы исключить этот "раздражитель" во время визита в Россию министра планирования Венесуэлы Рикардо Менендеса. Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов, назвав такие действия нормальной практикой.

Во время визита министра планирования Венесуэлы в российскую столицу журналисты обратили внимание, что портрет Обамы в гостинице "Националь", где Менендес общался с репортерами накануне проведения межправкомиссии, сменили на изображение русского композитора Николая Римского-Корсакова."У Венесуэлы с США отношения не очень хорошие, поэтому портрет американского президента, пусть даже бывшего, работники отеля сочли нужным убрать, чтобы исключить некий раздражитель", - сказал Прасов.Собеседник агентства подтвердил, что администрация отелей в некоторых случаях меняет элементы убранства вплоть до полной смены обстановки номера под особых гостей.