В московском МФЦ мужчина открыл стрельбу, двое погибли, трое ранены

По предварительной информации, двое человек погибли, еще трое, в том числе несовершеннолетний, получили ранения во время стрельбы в Многофункциональном центре (МФЦ) на юго-востоке Москвы.
Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Предварительно, двое человек погибли, еще трое, в том числе несовершеннолетний, получили ранения во время стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы", - сказал собеседник агентства.
Мужчина устроил стрельбу в Многофункциональном центре (МФЦ) на юго-востоке Москвы.
Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
По предварительным данным, один человек погиб и один пострадал.
"По предварительной информации, в результате конфликта, возникшего из-за просьбы охранника надеть маску, посетитель достал оружие и начал стрелять. В результате один человек погиб и один пострадал", - сказал источник.