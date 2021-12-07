В московском МФЦ мужчина открыл стрельбу, двое погибли, трое ранены

По предварительной информации, двое человек погибли, еще трое, в том числе несовершеннолетний, получили ранения во время стрельбы в Многофункциональном центре (МФЦ) на юго-востоке Москвы.

По предварительной информации, двое человек погибли, еще трое, в том числе несовершеннолетний, получили ранения во время стрельбы в Многофункциональном центре (МФЦ) на юго-востоке Москвы.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Предварительно, двое человек погибли, еще трое, в том числе несовершеннолетний, получили ранения во время стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы", - сказал собеседник агентства.

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Мужчина устроил стрельбу в Многофункциональном центре (МФЦ) на юго-востоке Москвы.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По предварительным данным, один человек погиб и один пострадал.

"По предварительной информации, в результате конфликта, возникшего из-за просьбы охранника надеть маску, посетитель достал оружие и начал стрелять. В результате один человек погиб и один пострадал", - сказал источник.