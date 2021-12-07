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В московском МФЦ мужчина открыл стрельбу, двое погибли, трое ранены

В московском МФЦ мужчина открыл стрельбу, двое погибли, трое ранены По предварительной информации, двое человек погибли, еще трое, в том числе несовершеннолетний, получили ранения во время стрельбы в Многофункциональном центре (МФЦ) на юго-востоке Москвы.
В регионе
7 декабря 2021 г. 17:05
В московском МФЦ мужчина открыл стрельбу, двое погибли, трое ранены

По предварительной информации, двое человек погибли, еще трое, в том числе несовершеннолетний, получили ранения во время стрельбы в Многофункциональном центре (МФЦ) на юго-востоке Москвы.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Предварительно, двое человек погибли, еще трое, в том числе несовершеннолетний, получили ранения во время стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы", - сказал собеседник агентства.

16.56

Мужчина устроил стрельбу в Многофункциональном центре (МФЦ) на юго-востоке Москвы.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По предварительным данным, один человек погиб и один пострадал.

"По предварительной информации, в результате конфликта, возникшего из-за просьбы охранника надеть маску, посетитель достал оружие и начал стрелять. В результате один человек погиб и один пострадал", - сказал источник.

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Версия на английском языке Russia shooting: Two killed, three injured
Версия на азербайджанском языке Moskvada atışma olub, 2 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb

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