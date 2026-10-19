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    В московском метрополитене мужчина упал под поезд и погиб

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 17:00
    В московском метрополитене мужчина упал под поезд и погиб

    Пассажир упал под прибывающий поезд на станции метро "Перово" Калининской линии, он погиб.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

    "Инцидент произошел на станции метро "Перово". Мужчина упал на рельсы под прибывающий поезд. Он погиб", - сказал источник.

    Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Нарушенное в связи со случившимся движение на желтой ветке метро уже восстановлено и введено в график.

    Несчастный случай Московский метрополитен Российская Федерация (РФ)
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