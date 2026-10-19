В московском метрополитене мужчина упал под поезд и погиб

Пассажир упал под прибывающий поезд на станции метро "Перово" Калининской линии, он погиб.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Инцидент произошел на станции метро "Перово". Мужчина упал на рельсы под прибывающий поезд. Он погиб", - сказал источник.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Нарушенное в связи со случившимся движение на желтой ветке метро уже восстановлено и введено в график.