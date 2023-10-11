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Число пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы выросло до четырех

Число пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы выросло до четырех Число пострадавших при столкновении двух поездов в метро Москвы выросло до четырех.
В регионе
11 октября 2023 г. 13:05
Число пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы выросло до четырех

Число пострадавших при столкновении двух поездов в метро Москвы выросло до четырех.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативных службах.

12.50

Три станции Московского метрополитена на Люблинско-Дмитровской линии - "Кожуховская", "Печатники", "Волжская" - временно закрыты для пассажиров.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Департамент транспорта.

На станции "Печатники" утром 11 октября столкнулись два поезда, серьезно пострадавших нет.

Телеграм-каналы сообщают, что количество пострадавших увеличилось до трех человек.

11.52

На Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, произошло столкновение двух поездов на станции, но официального подтверждения этому нет.

Телеграм-каналы сообщают, что в какой-то момент на станции произошел "хлопок", станцию начало затягивать дымом.

Сообщается, что пострадали два человека. Утверждается, что один из машинистов зажат в кабине поезда, его пытаются вытащить. Также медицинская помощь оказывается одному из пассажиров.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada metro qatarları toqquşub, 4 nəfər yaralanıb
Версия на английском языке 2 trains collide at Pechatniki metro station in Moscow

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