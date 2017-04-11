В Московском Кремле усилены меры безопасности

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Меры безопасности в Московском Кремле были усилены сразу же после теракта в петербургском метро.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил комендант Кремля Сергей Хлебников.

"Меры приняты, фактически сразу после этих трагических событий. По понятным причинам я подробно об этом говорить не буду. "Её (безопасности - ред.) никогда не бывает достаточной, но все возможности, которыми мы располагаем, подключены, мы будем смотреть за развитием ситуации, будем искать новые возможности", - добавил комендант Московского Кремля.

В результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения. Кроме того, на станции "Площадь восстания" было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.

6 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании восьми подозреваемых в причастности к теракту, шестерых из них в Петербурге и двоих в Москве.