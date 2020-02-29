В московском гипермаркете открылся корнер "Дары Азербайджана"

В одном из больших гипермаркетов Москвы "Твой дом" на Новой Риге открылся стенд "Дары Азербайджана".

Как передает российское бюро Report, на церемонии открытия выступил торговый представитель Азербайджана в России Руслан Алиев, который отметил значимость проекта "Дары Азербайджана" и открытии корнера в одном из больших гипермаркетов Москвы.

"Проект "Торговый дом Азербайджана" является одним из проектов, который распространился на многие страны, в частности, на территорию Российской Федерации. И "Дары Азербайджана" являются частью этого проекта. Это значит, что руководство республики уделяет огромное внимание развитию сельского хозяйства", - сказал в своем выступлении Руслан Алиев.

Он отметил, что еще во времена Советского Союза Азербайджан два раза в год отправлял урожай свежих овощей и фруктов в Россию и другие социалистические республики: "Сейчас мы наращиваем это производство, причем идет развитие не только сельскохозяйственной, но и переработанной продукции - это вины, соки, минеральные воды и так далее".

Алиев рассказал присутствующим, что из себя представляет данный проект: «По всей России открывается "Торговый дом Азербайджана". Он разноформатный и представляет из себя как небольшие стенды в гипермаркетах, так и большие магазины, в которых будет представлена продукция Азербайджана. Это уже второй наш проект, который мы реализуем совместно с группой компаний Crocus Group.