В московском аэропорту Шереметьево обрушилась часть строящегося ангара

В московском аэропорту Шереметьево обрушилась сборная конструкция основания крыши строящегося ангара для самолётов. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.

"На деятельность аэропорта это не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила Захаренко.

По ее словам, ангар не имеет отношения к обслуживанию пассажиров, он находится вдали от терминалов и за пределами лётного контроля.