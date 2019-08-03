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В московском аэропорту Шереметьево обрушилась часть строящегося ангара

В московском аэропорту Шереметьево обрушилась часть строящегося ангара

В московском аэропорту Шереметьево обрушилась сборная конструкция основания крыши строящегося ангара для самолётов. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.

"На деятельность аэропорта это не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила Захаренко.

По ее словам, ангар не имеет отношения к обслуживанию пассажиров, он находится вдали от терминалов и за пределами лётного контроля.

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