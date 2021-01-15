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В московском аэропорту семью Пашиняна встретили с оскорблениями

В московском аэропорту семью Пашиняна встретили с оскорблениями Скандал в московском аэропорту - супругу премьера Армении Анну Акопян и их дочерей встретили возгласами: "предатели" и "семья выродков". В зале прибытия была объявлена эвакуация.
В регионе
15 января 2021 г. 03:28
В московском аэропорту семью Пашиняна встретили с оскорблениями
Анна Акопян

Скандал в московском аэропорту - супругу премьера Армении Анну Акопян и их дочерей встретили возгласами: "предатели" и "семья выродков". В зале прибытия была объявлена эвакуация.

Как передает Report, об этом сообщает телеграм-канал Mediaport.

Отмечается, что представители армянской общины России в аэропорту Москвы ворвались в зал встречи официальных лиц и делегаций и встретили Анну Акопян и двух ее дочерей Шушан и Мариам со словами: "Предатели".

Сотрудники ФСБ РФ, которых Никол Пашинян через посла просил обеспечить безопасность членов его семьи, объявили эвакуацию и закрыли вход в зал, пытаясь забрать телефоны у участников акции.

Жену и дочерей Пашиняна через запасный выход сопроводили к машинам, где их встретили члены армянской общины с криками "семья выродков" и "предатели, подонки".

Mediaport сообщил, что Анна Акопян и ее дочери Шушан и Мариам остановились в московской гостинице "Арарат Хайят".

Ранее тг-канал отмечал, что жена и дочери Пашиняна выехали в Москву для получения российского гражданства в сопровождении 10 вооруженных "охранников".

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Версия на азербайджанском языке Paşinyanın ailəsi Moskvada qalmaqalla üzləşərək təhqir edildi

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