В московском аэропорту при посадке загорелся самолет - ВИДЕО

В московском аэропорту Шереметьево при посадке загорелся пассажирский самолет Москва — Мурманск.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает "360" в Telegram-канале.
По данным телеканала, причиной инцидента стало возгорание на борту.
По словам представителя экстренных служб, пострадали пять человек. Позднее источник сообщил РИА Новости, что число пострадавших выросло до шести, а один человек погиб.
Всех 78 пассажиров эвакуировали.
Источник рассказал, что речь идет о самолете "Аэрофлота" Superjet 100.
По его словам, причиной пожара предварительно стала неисправность электрооборудования.
Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК выехали на место происшествия, обстоятельства и причины произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
Первые секунды после посадки горящего борта в Шереметьево. Люди, спасшиеся из самолёта, бегут по полосе pic.twitter.com/j3lcDnvtEF— baza (@bazabazon) May 5, 2019
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