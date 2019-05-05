В московском аэропорту при посадке загорелся самолет - ВИДЕО

В московском аэропорту Шереметьево при посадке загорелся пассажирский самолет Москва — Мурманск.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает "360" в Telegram-канале.

По данным телеканала, причиной инцидента стало возгорание на борту.

По словам представителя экстренных служб, пострадали пять человек. Позднее источник сообщил РИА Новости, что число пострадавших выросло до шести, а один человек погиб.

Всех 78 пассажиров эвакуировали.

Источник рассказал, что речь идет о самолете "Аэрофлота" Superjet 100.

По его словам, причиной пожара предварительно стала неисправность электрооборудования.

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК выехали на место происшествия, обстоятельства и причины произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.