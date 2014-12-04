В Московской области упал истребитель МиГ-29

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Воскресенском районе Московской области упал учебно-тренировочный истребитель МиГ-29. Инцидент произошел в районе населенного пункта Чемодурово. Как сообщает Report, об этом РИА "Новости" сообщил источник в силовых структурах.

Воздушное судно рухнуло рядом с гаражами - в ста метрах от здания местной школы. В спасательной операции участвуют три единицы техники и 12 человек. При крушении пострадали два пилота, они госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии.