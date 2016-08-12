​В Московский суд подан иск о признании банкротства компании Агаларова

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Российское ООО "Крон" подало заявление в Арбитражный суд Московской области о признании банкротом АО "Крокус Интернешнл", входящего в Crocus Group бизнесмена Араса Агаларова, сообщает Report со ссылкой на агентство РАПСИ.

Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.

Спор возник из-за расхождений в оценке стоимости построенных Crocus Group по заказу федеральных властей к саммиту АТЭС объектов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке: набережной, причала, искусственного озера и водопада, здания физкультурно-оздоровительного комплекса (корпус D) общей площадью более 5 тысяч квадратных метров. По мнению истца, генподрядчика проекта, заказчик расплатился с ним не полностью.