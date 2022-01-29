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В морском порту Поти состоялось открытие нового терминала

В морском порту Поти состоялось открытие нового терминала Сегодня в морском порту города Поти состоялась церемония открытия нового морского терминала, построенного грузинской корпорацией Pace Group и Финансовой корпорацией международного развития США.
В регионе
29 января 2022 г. 19:08
В морском порту Поти состоялось открытие нового терминала

В морском порту города Поти состоялась церемония открытия нового морского терминала, построенного грузинской корпорацией Pace Group и Финансовой корпорацией международного развития США.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

"Сегодня действительно великий день. Я поздравляю компанию Pace, каждого ее сотрудника за успешное осуществление такого масштабного проекта. Вам известно, что компания Pace с 2020 года занималась масштабным строительством потийской гавани, что является крайне важным проектом для региона. Общий объем уже осуществленной инвестиции составляет 93 млн долларов США, который после завершения второй фазы достигнет 120 млн долларов США", - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии открытия новой гавани.

Также среди спикеров были основатель Pace Group Джозеф Долидзе, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, посол США в Грузии Келли Дегнан, управляющий директор OPIC Кеннет Энджел.

На мероприятии также были представители основных игроков региона компаний SOCAR, Maddox, Dreymoor и др.

Строительные работы начались в 2020 году. 50 млн долларов США выделила Финансовая корпорация международного развития США, а остальные 70 млн - Pace Group. В рамках проекта было осуществлено масштабное строительство гидротехнических сооружений, 260-метровой пристани. Была осуществлена полная реконструкция двух волнорезов. А глубина акватории новой гавани была увеличена до 13 м.

На терминале также построен склад вместимостью 50 000 тонн, который оснащен автоматизированными системами погрузки и выгрузки. В настоящий момент на территории склада хранится карбамид азербайджанского завода SOCAR Carbamide. Территорию в шесть гектаров занимает открытая складская площадка. У гавани есть два портальных подъемных крана, каждый из которых способен поднять груз весом 100 тонн. Новый терминал может принимать и обслуживать суда с грузоподъемностью в 50 тыс. тонн. Терминал сможет обрабатывать как сухие, насыпные и генеральные грузы, так и контейнеры.

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Версия на азербайджанском языке Poti dəniz limanında yeni terminal açılıb

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