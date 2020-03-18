​В Молдове зафиксирован первый случай смерти из-за коронавируса

Первый случай смерти из-за коронавируса зарегистрирован в Молдове, умерла 60-летняя пациентка республиканской больницы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила на брифинге в среду министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

"Сегодня ночью умерла пациентка, которая находилась в Республиканской больнице с коронавирусом. На данный момент в Молдавии 67 человек с подозрением на коронавирус, из них 14 - дети", - сказала Думбрэвяну.

По словам министра, вирус очень опасен, особенно для людей с ослабленным здоровьем, а также для тех, у кого есть хронические болезни, поэтому им стоит не выходить из дома.

Ранее власти Молдовы сообщали о 30 зафиксированных в стране случаях коронавируса. По решению парламента в республике до 17 мая будет действовать режим ЧС.

Правительство с 17 марта приостановило авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Помимо этого в республике запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и университетах, закрываются магазины и точки общепита.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.