В Молдове выявили 345 новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдовеза сутки возросло на 345, до 22 828, всего умерли 732 человека.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдове за сутки возросло на 345, до 22 828, всего умерли 732 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.



"Сегодня в Молдове было зарегистрировано 345 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 22 828. Всего 15 608 человек были вылечены, а 732 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

В Молдове до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.