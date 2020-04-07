В Молдове скончались еще два пациента с коронавирусом

Министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну сообщила, что в стране скончались ещё два человека из-за коронавируса COVID-19, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"К сожалению, у нас умерли двое мужчин, оба в возрасте 68 лет. Выражаем соболезнования семьям умерших", — заявила Думбрэвяну.

Таким образом, количество летальных исходов пациентов с коронавирусной инфекцией в Молдове выросло до 21. По словам министра, 40 человек в Молдове излечились от коронавируса.

С 17 марта в Молдавии введён режим чрезвычайного положения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.