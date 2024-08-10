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В Молдове растет заболеваемость корью

В Молдове растет заболеваемость корью В Молдове с начала года выявлено 149 случаев кори.
В регионе
10 августа 2024 г. 17:48
В Молдове растет заболеваемость корью

В Молдове с начала года выявлено 149 случаев кори.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила пресс-служба Национального агентства общественного здоровья.

"В Республике Молдова с 1 января 2024 года по 8 августа 2024 года зарегистрировано 149 подтвержденных случаев кори, из них 12 завозных (Румыния, Азербайджан, Великобритания, Германия и РФ)", - говорится в сообщении.

Поясняется, что большинство случаев кори зафиксировано в Кишиневе - 62 и Сынжерейском районе - 55. В агентстве также отмечают, что более 90% случаев регистрируется у непривитых детей.

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