В Молдове около 80 тысяч человек вышли на митинг в поддержку евроинтеграции

В Молдове около 80 тысяч человек вышли на митинг в поддержку евроинтеграции

В Большом Европейском собрании, которое состоялось в центре столицы Молдовы Кишинева, приняли участие от 75 тыс. до 80 тыс. человек.

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В Большом Европейском собрании, которое состоялось в центре столицы Молдовы Кишинева, приняли участие от 75 тыс. до 80 тыс. человек. Как передает Report, информацию о количестве участников Большого Европейского собрания подтвердила Newsmaker пресс-секретарь Генинспектората полиции Диана Фетко. Она также отметила, что правоохранители, которые обеспечивали порядок на мероприятии, не зарегистрировали ни одного инцидента. Правоохранители также поблагодарили участников митинга за сотрудничество с органами правопорядка. Перед собравшимися выступила глава государства Майя Санду, а также председатель Европарламента Роберта Метсола, которая прибыла в Молдову специально для этого. Участники собрания приняли резолюцию в поддержку европейской интеграции Молдовы. В документе отмечается, что Молдова стремится стать полноправной частью Евросоюза, который может гарантировать стабильность и позволит реализовать свой потенциал. Участники собрания также призвали все политические силы страны поддержать европейский курс страны. Для этого, по мнению митингующих, необходимо прописать в Конституции Молдовы ее цель вступить в ЕС, обеспечить скорейшее начало переговоров о вступлении в союз, а также поддержать укрепление госструктур для достижения этой цели. Подпишитесь на наш Telegram канал