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В Молдове не смогли сформировать правительство

В Молдове не смогли сформировать правительство Первый пункт повестки о назначении правительства Игоря Гросу исчерпан из-за отсутствия кворума
В регионе
25 марта 2021 г. 13:46
В Молдове не смогли сформировать правительство

Парламент Молдовы не смог утвердить кандидатуру Игоря Гросу на пост премьер-министра, а также состав его правительства из-за отсутствия кворума на заседании, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что первый пункт повестки о назначении правительства Игоря Гросу исчерпан из-за отсутствия кворума.

После того как в знак протеста заседание покинули депутаты Партии социалистов, группа "За Молдову" и фракция "Шор", в зале остались 43 парламентария.

Молдавский президент Майя Санду выдвинула лидера партии "Действие и солидарность" в премьеры Молдовы, после того как в конце февраля Конституционный суд страны постановил, что её решение о повторном выдвижении на этот пост экс-министра финансов Натальи Гаврилицы было незаконным.

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