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В Молдове может быть объявлен режим ЧП в сфере энергетики

В Молдове может быть объявлен режим ЧП в сфере энергетики В Молдове может быть объявлен режим ЧП в сфере энергетики из-за возможности прекращения поставок газа в страну.
В регионе
19 января 2022 г. 13:27
В Молдове может быть объявлен режим ЧП в сфере энергетики

В Молдове может быть объявлен режим ЧП в сфере энергетики из-за возможности прекращения поставок газа в страну.

Как передает Report, с такой инициативой выступит глава правительства Наталья Гаврилица.

Ранее вице-премьер Андрей Спыну пояснил, что страна столкнулась с новым этапом энергокризиса, так как в декабре закупочная цена на газ равнялась 450 долларов США за тысячу кубометров, а в январе поднялась до 646 долларов.

Российский "Газпром" направил официальное предупреждение о возможности прекращения поставок газа в Молдавию в случае, если не получит авансовый платеж до 20 января.

"Правительство считает, что существует реальный риск прекращения поставок газа, поэтому сегодня соберется заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая обсудит ситуацию, после этого будет проведено заседание правительства. Я выдвину предложение просить парламент о введении чрезвычайного положения в области энергетики, если моя инициатива будет поддержана, то завтра я отправлюсь в парламент", — отметила Гаврилица.

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