В Молдове ликвидировали агентурную сеть, связанную с РФ

В Молдове разоблачили и ликвидировали агентурную сеть, которая занималась государственной изменой и шпионажем с целью дестабилизации ситуации и оказания влияния на политические процессы в государстве.

В Молдове разоблачили и ликвидировали агентурную сеть, которая занималась государственной изменой и шпионажем с целью дестабилизации ситуации и оказания влияния на политические процессы в государстве.

Как передает Report со ссылкой на News Maker, об этом заявил глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяца.

По данным спецслужб, фигурантами уголовного дела являются граждане Молдовы и РФ. В частности, среди подозреваемых двое россиян.

"Нам удалось ликвидировать агентурную сеть, причастную к государственной измене и шпионажу. Передано в суд уголовное дело о государственной измене и шпионаже, возбужденное в отношении группы лиц, готовившихся для дестабилизации ситуации в стране", - рассказал Мустяца на пресс-брифинге.

Для этого, добавил руководитель СИБ, в Молдову через неофициальные сети переводов из РФ поступило около 500 тысяч долларов.