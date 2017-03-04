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    В Молдове по подозрению в мошенничестве задержан экс-глава Нацбанка

    Пресс-секретарь президента: Мы обеспокоены этим арестом. Леонид Талмач - важная личность для Республики

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Бывший глава Национального банка Молдовы Леонид Талмач задержан сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией по подозрению в мошенничестве. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом заявил пресс-секретарь президента республики Иван Чебан на своей странице в социальной сети Facebook.

    "Мы обеспокоены этим арестом. Леонид Талмач - важная личность для Республики Молдова. Его высоко оценило международное сообщество. Это человек, который стоял у истоков формирования банковской системы", - написал Чебан.

    Он также отметил, что с 3 марта Талмач является членом Экономического совета при президенте Игоре Додоне. "Мы надеемся, что это ошибка и вскоре ситуация прояснится", - добавил пресс-секретарь.

    Как сообщила молдавская пресса, после задержания районный суд Кишинева принял решение об аресте Талмача на 15 суток. В СМИ была также опубликована копия ордера на арест, в которой говорится, что его подозревают в участии в преступной группе, которая нанесла ущерб Общественной ассоциации "Национальное бюро страховщиков автотранспортных средств". 

    В документе говорится, что бывшему главе Нацбанка грозит до 15 лет лишения свободы.

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