В Молдове по подозрению в мошенничестве задержан экс-глава Нацбанка

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Бывший глава Национального банка Молдовы Леонид Талмач задержан сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией по подозрению в мошенничестве. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента республики Иван Чебан на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мы обеспокоены этим арестом. Леонид Талмач - важная личность для Республики Молдова. Его высоко оценило международное сообщество. Это человек, который стоял у истоков формирования банковской системы", - написал Чебан.

Он также отметил, что с 3 марта Талмач является членом Экономического совета при президенте Игоре Додоне. "Мы надеемся, что это ошибка и вскоре ситуация прояснится", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщила молдавская пресса, после задержания районный суд Кишинева принял решение об аресте Талмача на 15 суток. В СМИ была также опубликована копия ордера на арест, в которой говорится, что его подозревают в участии в преступной группе, которая нанесла ущерб Общественной ассоциации "Национальное бюро страховщиков автотранспортных средств".

В документе говорится, что бывшему главе Нацбанка грозит до 15 лет лишения свободы.