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В МО РФ заявили, что ВСУ воспользовались провокацией Пригожина и готовятся к наступлению

В МО РФ заявили, что ВСУ воспользовались провокацией Пригожина и готовятся к наступлению Киев воспользовался провокацией основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и сосредотачивает на бахмутском тактическом направлении подразделения для наступления.
В регионе
24 июня 2023 г. 02:51
В МО РФ заявили, что ВСУ воспользовались провокацией Пригожина и готовятся к наступлению

Киев воспользовался провокацией основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и сосредотачивает на бахмутском тактическом направлении подразделения для наступления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом завили в Минобороны России.

Было отмечено, что воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, Киев на бахмутском тактическом направлении сосредоточивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ.

Как уточнили в министерстве, военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.

Отметим, что Тelegram-канал пресс-службы Евгения Пригожина вечером 23 июня опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям". В оборонном ведомстве России данную информацию опровергли.

"Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", - сказал Пригожин.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что после заявлений Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

После слов Пригожина в Москве были усилены меры безопасности, в частности, были по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, важнейшие объекты российской столицы взяты под усиленную охрану.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Müdafiə Nazirliyi: “Kiyev Priqojinin təxribatından istifadə edərək Baxmut istiqamətində hücuma hazırlaşır”

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