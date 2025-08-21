В многоэтажном доме в Махачкале выявили незаконную майнинг-ферму

О нас

21 августа 2025 г. 17:43
Незаконную майнинг-ферму обнаружили в многоэтажном доме в Махачкале. Из-за ее работы у жителей дома наблюдались перебои с электроснабжением на протяжении нескольких месяцев.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается в Telegram-канале единого контакт-центра "Дагэнерго".

Сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами "Дагэнерго" провели рейд, в ходе которого в одном из многоквартирных домов было выявлено и изъято 135 устройств для майнинга криптовалют.

Нагрузка на сеть превышала допустимые нормы, что могло привести к возгоранию или выходу из строя оборудования.

"Местные жители неоднократно жаловались на нестабильное электроснабжение и характерный шум, доносящийся из квартиры", - отметили в контакт-центре.

