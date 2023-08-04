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В миссию МАГАТЭ на ЗАЭС вошли эксперты из Ирландии, Финляндии, Южной Кореи и Пакистана

В миссию МАГАТЭ на ЗАЭС вошли эксперты из Ирландии, Финляндии, Южной Кореи и Пакистана Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из Ирландии, Финляндии, Южной Кореи и Пакистана вошли в состав новой миссии агентства, которая в четверг прибыла на Запорожскую АЭС.
В регионе
4 августа 2023 г. 13:58
В миссию МАГАТЭ на ЗАЭС вошли эксперты из Ирландии, Финляндии, Южной Кореи и Пакистана

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из Ирландии, Финляндии, Южной Кореи и Пакистана вошли в состав новой миссии агентства, которая в четверг прибыла на Запорожскую АЭС.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Сейчас на станции четыре человека. Специалисты из Ирландии, Финляндии, [Южной] Кореи и Пакистана", - сказал собеседник агентства.

В состав предыдущей миссии МАГАТЭ, которая работала на Запорожской АЭС с 15 июня по 3 августа, входили представители Франции, Марокко, Австрии и Южной Кореи.

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Версия на английском языке New IAEA mission to Zaporizhzhia NPP includes experts from 4 countries

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