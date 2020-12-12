В мире осудили казнь журналиста в Иране

В МИД ФРГ заявили, что потрясены и шокированы казнью руководителя новостного портала "Амад Ньюз" Рухоллы Зама в Иране.

В МИД ФРГ заявили, что потрясены и шокированы казнью руководителя новостного портала "Амад Ньюз" Рухоллы Зама в Иране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МИД.

"Правительство Германии потрясено казнью блогера Рухоллы Сэма, произошедшей сегодня в Иране. Мы выражаем соболезнования семье и друзьям. Мы шокированы обстоятельствами, при которых был вынесен приговор, особенно предыдущим похищением из-за границы", - говорится в заявлении.

В заявлении подчёркнуто, что позиция правительства Германии в отношении смертной казни остаётся неизменной: это "жестокая и бесчеловечная форма наказания, которую мы отвергаем при любых обстоятельствах".

"Мы призываем Иран уважать право своих граждан на свободу выражения мнений, освободить всех политических заключенных и не выносить и не приводить в исполнение какие-либо новые смертные приговоры", - заявили в ведомстве.

Рухоллы Зама

МИД Франции тоже решительно осудила казнь журналиста в Иране, назвав это варварским актом.

"Рухолла Зам, журналист, приговоренный к смертной казни, был казнен сегодня в Иране. Франция самым решительным образом осуждает это серьезное нападение на свободу слова в Иране. Это варварский и неприемлемый акт, противоречащий международным обязательствам этой страны. Франция вновь заявляет о своем постоянном неприятии смертной казни везде и при любых обстоятельствах", - говорится в заявлении представителя МИД Франции.

В свою очередь, международная организация "Репортеры без границ" (RSF) также осудила приведение в исполнение властями Ирана смертного приговора главе информационного портала Amad News Рухолле Заму.

"RSF шокированы тем, что иранское правосудие привело в исполнение свой приговор", - говорится в сообщении организации, опубликованном в субботу в Twitter. "Репортеры без границ" посылали 23 октября сигнал тревоги Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и спецдокладчику ООН по правам человека в Иране Джаваиду Рехману о неминуемой казни", - отмечается в заявлении.

Напомним, что в Иране казнили руководителя новостного портала "Amad News" в субботу утром. Как сообщило агентство Mehr News, смертная казнь была проведена через повешение.