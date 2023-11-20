В Минюсте Грузии рассказали, когда Саакашвили вернут в тюрьму

Решение о переводе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из больницы в тюрьму не может быть политическим, оно будет основано на рекомендации врачей.

Решение о переводе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из больницы в тюрьму не может быть политическим, оно будет основано на рекомендации врачей.

Как передает Report , об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в интервью грузинскому телеканалу "Имеди".

Он отметил, что заключенные в Грузии могут находиться в больнице столько времени, сколько понадобится для улучшения состояния здоровья.

"Как только у нас будет рекомендация врачей, мы переведем Саакашвили в тюрьму, так как мы по этому вопросу по-другому решения не принимаем, исключено принятие какого-либо политического решения", — сказал глава Минюста республики.

По его словам, состояние здоровья Саакашвили улучшилось.