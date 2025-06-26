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В Минске стартовал IV Евразийский экономический форум

В Минске стартовал IV Евразийский экономический форум IV Евразийский экономический форум стартовал в Минском международном выставочном центре.
В регионе
26 июня 2025 г. 10:40
В Минске стартовал IV Евразийский экономический форум

IV Евразийский экономический форум стартовал в Минском международном выставочном центре.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

Форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств Евразийского экономического союза (ЕЭС). Мероприятие проводится в рамках председательства Беларуси в органах ЕЭС в 2025 году.

Главная тема - "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".

Всего в программе форума заявлено проведение шести крупных тематических блоков, включающих 35 мероприятий, участниками которых станут более 2,7 тыс. человек из 33 стран. Максимально охвачены все сферы взаимодействия: финансовая, промышленность и АПК, энергетика, техническое регулирование и ветеринария, развитие внутреннего рынка ЕАЭС, торговля, транспорт, таможенное регулирование, госзакупки, статистика и другое.

ЕЭФ-2025 обещает стать знаковым событием международного сотрудничества на евразийском пространстве.

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