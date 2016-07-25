В Минске отложено открытие мечети из-за переноса визита Эрдогана

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Торжественное открытие Соборной мечети в Минске, которое должно было состояться в конце июля, отложено из-за переноса визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Беларусь.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил имам мечети Зариф Зулуди.

По его словам, открытие мечети переносится на сентябрь.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, не поедет в Беларусь на этой неделе, как планировалось.