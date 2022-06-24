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Следующее заседание Координационного совета генпрокуроров стран СНГ пройдет в Баку

Следующее заседание Координационного совета генпрокуроров стран СНГ пройдет в Баку В Минске (Беларусь) сегодня проходит 32-е заседание Координационного совета генпрокуроров стран-участников СНГ.
В регионе
24 июня 2022 г. 17:15
Следующее заседание Координационного совета генпрокуроров стран СНГ пройдет в Баку

32-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств состоялось 24 июня в Минске.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ, в заседании участвовали руководители и делегации генеральных прокуратур Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.

Участники встречи рассмотрели 14 вопросов. Так, руководители генеральных прокуратур стран СНГ поделились опытом работы по отслеживанию и возврату активов, полученных преступным путем, надзору за исполнением законодательства в сфере защиты прав предпринимателей, противодействию распространению экстремистской информации, в том числе посягающей на безопасность несовершеннолетних, противодействию нелегальной миграции.

Участники заседания подвели итоги исполнения в 2021 году межгосударственных программ сотрудничества в борьбе с преступностью, терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, в укреплении пограничной безопасности на внешних границах. Были рассмотрены вопросы, касающиеся международно-правового сотрудничества, включая правовую помощь по уголовным делам и экстрадицию, борьбы с коррупцией, сотрудничества по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников органов прокуратур.

Планируется, что следующее заседание Координационного совета пройдет в сентябре 2023 года в Баку.

11:21

В Минске (Беларусь) сегодня проходит 32-е заседание Координационного совета генпрокуроров стран-участников СНГ.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Исполнительного комитета стран СНГ, генпрокуроры обсудят реализацию ранее достигнутых договоренностей.

Отметим, что накануне 32-го заседания Координационного совета представители Генпрокуратуры Беларуси провели двусторонние встречи с коллегами из Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Армении.

Обсуждены вопросы укрепления уголовно-правового сотрудничества, включая экстрадицию, правовую помощь по уголовным делам, осуществление уголовного преследования и иные.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev MDB Baş prokurorlarının iclasında iştirak edib - YENİLƏNİB

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