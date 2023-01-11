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В Минобороны Украины сообщили о тяжелых боях за Соледар

В Минобороны Украины сообщили о тяжелых боях за Соледар Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону Соледара, продолжаются тяжелые бои.
В регионе
11 января 2023 г. 01:57
В Минобороны Украины сообщили о тяжелых боях за Соледар

Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону Соледара, продолжаются тяжелые бои.

Как сообщает Report, об этом сообщила в Telegram заместитель главы украинского оборонного ведомства Анна Маляр.

"Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара. Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать. Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника. Так отчаянно сражаться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация", - отметила А.Маляр.

Она добавила, что украинские защитники продолжают "мужественно держать оборону".

Отметим, что бои за Соледар, начавшиеся 3 августа 2022 года, обрели ожесточенный характер в январе. Таким образом, линия обороны украинской армии была прорвана во время "рождественского перемирия", объявленного Москвой в одностороннем порядке. Российской стороне 6-7 января удалось захватить значительную часть города. В боях принимают активное участие наемники российской ЧВК "Вагнер".

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Müdafiə Nazirliyi Soledar uğrunda ağır döyüşlərin getdiyini açıqlayıb

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