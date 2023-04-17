В Минобороны Украины сообщили, что из российского плена возвращены свыше 2,2 тыс. человек

За все время войны Украина вернула из российского плена 2 235 человек.
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Она отметила, что уже больше года действует Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными при ГУР МО. Впервые с 2014 года был организован процесс обмена и обращения с военнопленными в полном соответствии с нормами международного права.
"Тема обмена нуждается в тишине ради безопасности наших военных, которые находятся во вражеских местах несвободы. Поэтому сказать здесь можно немного. Впрочем, результаты говорят сами за себя" , - подчеркнула Маляр.