В Минобороны Украины назвали число жертв мин с начала войны

В Украине с начала полномасштабного вторжения России от мин погибли 124 человека, среди них - шестеро детей.

В Украине с начала полномасштабного вторжения России от мин погибли 124 человека, среди них - шестеро детей.

Как передает Report , об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Руслан Берегуля.

"На сегодня, по нашим данным, погибло 124 украинца, из них шестеро детей. 286 получили ранения, из них 33 ребенка", - отметил он.

По словам Р.Берегули, больше всего пострадали от вражеских мин Харьковская, Николаевская и Херсонская области Украины.

Всего потенциально загрязненными взрывоопасными предметами считаются около 174 тысяч квадратных километров украинской территории, включая морские акватории.

"Площадь деоккупированных территорий, где проводится обследование – 45 тысяч квадратных километров, из которых 17 тысяч квадратных километров – это земли сельскохозяйственного назначения", - добавил начальник управления.