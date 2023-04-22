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В Минобороны Украины назвали число жертв мин с начала войны

В Минобороны Украины назвали число жертв мин с начала войны В Украине с начала полномасштабного вторжения России от мин погибли 124 человека, среди них - шестеро детей.
В регионе
22 апреля 2023 г. 21:57
В Минобороны Украины назвали число жертв мин с начала войны

В Украине с начала полномасштабного вторжения России от мин погибли 124 человека, среди них - шестеро детей.

Как передает Report, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Руслан Берегуля.

"На сегодня, по нашим данным, погибло 124 украинца, из них шестеро детей. 286 получили ранения, из них 33 ребенка", - отметил он.

По словам Р.Берегули, больше всего пострадали от вражеских мин Харьковская, Николаевская и Херсонская области Украины.

Всего потенциально загрязненными взрывоопасными предметами считаются около 174 тысяч квадратных километров украинской территории, включая морские акватории.

"Площадь деоккупированных территорий, где проводится обследование – 45 тысяч квадратных километров, из которых 17 тысяч квадратных километров – это земли сельскохозяйственного назначения", - добавил начальник управления.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Müdafiə Nazirliyi müharibədə mina partlayışlarından ölənlərin sayını açıqlayıb

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