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В Минобороны Турции заявили о готовности армии к любому сценарию на случай Третьей мировой

В Минобороны Турции заявили о готовности армии к любому сценарию на случай Третьей мировой В Минобороны Турции заявили, что армия страны полностью готова к любому сценарию на случай начала Третьей мировой войны.
В регионе
27 июня 2024 г. 13:56
В Минобороны Турции заявили о готовности армии к любому сценарию на случай Третьей мировой

В Минобороны Турции заявили, что армия страны полностью готова к любому сценарию на случай начала Третьей мировой войны.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на источники в турецком оборонном ведомстве.

Комментируя недавние заявления главы МИД Турции Хакана Фидана об угрозе возникновения Третьей мировой войны, источники заявили, что турецкая армия сегодня "одна из самых подготовленных в мире".

"ВС Турции – динамичная армия. Армия, которая ведет деятельность во многих регионах мира. Мы также поддерживаем мир во многих уголках мира. Никто, особенно наша страна, не хотела бы столкнуться с такой мрачной картиной, как Третья мировая война. Однако хотелось бы подчеркнуть, что турецкая армия полностью готова к любому сценарию", - отметили источники.

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