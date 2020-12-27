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В Минобороны России предупредили НАТО о возможных серьезных инцидентах

В Минобороны России предупредили НАТО о возможных серьезных инцидентах Возросшая активность авиации и военно-морских сил НАТО может привести к серьезным инцидентам.
В регионе
27 декабря 2020 г. 21:58
В Минобороны России предупредили НАТО о возможных серьезных инцидентах

Возросшая активность авиации и военно-морских сил НАТО может привести к серьезным инцидентам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье.

"В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам", - сказал Фомин.

Фомин напомнил, что накануне празднования 75-летия Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО, в августе и сентябре 2020 года в непосредственной близости от российской границы зафиксировано более 15 полетов американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В, 13 октября 2020 года эсминец ВМС Великобритании Dragon осуществил проход через территориальное море России в районе мыса Херсонес, а 24 ноября 2020 года эсминец ВМС США "Джон Маккейн" зашел в залив Петра Великого.

"Перечисленные действия имели открытый провокационный характер. Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков", - подчеркнул замминистра.

Он также отметил, что не советовал бы вести диалог с Россией с позиции силы, как призывала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая в Бундестаге.

"Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны. Мы всегда исходили из того, что самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров. Готовы к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга", - подчеркнул Фомин.

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