В Минобороны РФ сообщили о почти 100 уничтоженных за ночь над регионами дронов

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников над регионами России, из них 56 над Белгородской областью.

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников над регионами России, из них 56 над Белгородской областью.

Как передает Report , об этом в Telegram сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно информации, больше всего дронов было нейтрализовано в Белгородской области.

"В период с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая (с 21:00 до 08:00 по бакинскому времени соответственно - ред.) текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 56 БПЛА - над территорией Белгородской области, 25 БПЛА - над территорией Воронежской области, 7 БПЛА - над территорией Владимирской области, 5 БПЛА - над территориями Калужской области, 4 БПЛА - над территорией Тульской области и по 1 БПЛА - над территориями Ростовской и Липецкой областей", - сообщили в российском военном ведомстве.