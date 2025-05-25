В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации над регионами страны до 100 украинских БПЛА

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских БПЛА над регионами РФ.

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских БПЛА над регионами РФ.

Как передает Report , об этом сообщили в Минобороны России.

"С 20:00 мск 24 мая до 00:00 мск 25 мая (с 21:00 до 01:00 по бакинскому времени соответственно - ред.) дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.

Уточняется, что 30 беспилотников перехватили и уничтожили над территорией Брянской области, 20 - в Белгородской области, 17 - в Курской области, 16 - в Орловской области.

Еще пять БПЛА сбили в Калужской области, четыре - в Тульской области, два - в Московском регионе, один - над оккупированным РФ украинским Крымом.