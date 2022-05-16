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В Минобороны РФ сообщили о договоренности с ВСУ о вывозе раненых с "Азовстали"

В Минобороны РФ сообщили о договоренности с ВСУ о вывозе раненых с "Азовстали" Договоренность об эвакуации раненых украинских военных с территории металлургического комбината "Азовсталь" была достигнута в понедельник. Для этих целей открыт гуманитарный коридор.
В регионе
16 мая 2022 г. 17:10
В Минобороны РФ сообщили о договоренности с ВСУ о вывозе раненых с Азовстали

Договоренность об эвакуации раненых украинских военных с территории металлургического комбината "Азовсталь" была достигнута в понедельник. Для этих целей открыт гуманитарный коридор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что в настоящее время в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске (Донецк) для оказания им необходимой помощи.

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