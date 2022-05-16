В Минобороны РФ сообщили о договоренности с ВСУ о вывозе раненых с "Азовстали"

Договоренность об эвакуации раненых украинских военных с территории металлургического комбината "Азовсталь" была достигнута в понедельник. Для этих целей открыт гуманитарный коридор.

Договоренность об эвакуации раненых украинских военных с территории металлургического комбината "Азовсталь" была достигнута в понедельник. Для этих целей открыт гуманитарный коридор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что в настоящее время в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске (Донецк) для оказания им необходимой помощи.