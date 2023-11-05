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В Минобороны Ирана пригрозили США

В Минобороны Ирана пригрозили США Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен "серьезный удар", если Вашингтон не прекратит войну и не установит режим прекращения огня в секторе Газа.
В регионе
5 ноября 2023 г. 18:31
В Минобороны Ирана пригрозили США

Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен "серьезный удар", если Вашингтон не прекратит войну и не установит режим прекращения огня в секторе Газа.

Об этом Report сообщает со ссылкой на иранские СМИ.

Он посоветовал американцам немедленно прекратить палестино-израильскую войну и обеспечить прекращение огня. В ином случае США "получат серьезный удар", добавил Аштиани.

Ранее разведка США предположила, что Иран готовится ответить на военные действия Израиля в секторе Газа, не вступая при этом в полномасштабный конфликт.

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