В Минобороны Ирана пригрозили США

Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен "серьезный удар", если Вашингтон не прекратит войну и не установит режим прекращения огня в секторе Газа.

Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен "серьезный удар", если Вашингтон не прекратит войну и не установит режим прекращения огня в секторе Газа.

Об этом Report сообщает со ссылкой на иранские СМИ.

Он посоветовал американцам немедленно прекратить палестино-израильскую войну и обеспечить прекращение огня. В ином случае США "получат серьезный удар", добавил Аштиани.

Ранее разведка США предположила, что Иран готовится ответить на военные действия Израиля в секторе Газа, не вступая при этом в полномасштабный конфликт.