В Минобороны Грузии создадут собственный банк крови

В системе Минобороны Грузии будет функционировать собственный банк крови, соответствующие изменения будут внесены в закон "О качестве и безопасности человеческой крови и ее компонентов".

В системе Минобороны Грузии будет функционировать собственный банк крови, соответствующие изменения будут внесены в закон "О качестве и безопасности человеческой крови и ее компонентов".

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в плане действий на 2024 год, который исполнительная власть представила парламенту.

Согласно информации, в Грузии будут созданы три учреждения крови, которые будут отвечать за сбор, обработку, тестирование, хранение и распределение крови.

"В рамках закона частные банки крови будут заменены центральным учреждением крови, которое будет создано правительством Грузии от имени государства. Центральное учреждение крови будет подчиняться Министерству здравоохранения. С 1 июля 2025 года в Грузии будет запрещено сдавать кровь в обмен на денежную компенсацию", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что управление банком крови будет осуществлять Военный госпиталь им. Георгия Абрамишвили Минобороны Грузии.